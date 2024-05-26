В ЕС призвали готовиться к возможной войне

ЕС подчеркивает, что нужно инвестировать и оборону.
В ЕС озабочены войной, которую РФ развязала против Украины и угрожающим заявлениям российского диктатора Владимира Путина. Поэтому там призывали готовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет DW.
"Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Она также отметила важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности.
"Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", — подчеркнула Урсула.
Напомним, что Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.
Читайте также: