В ЕС призвали готовиться к возможной войне

ЕС подчеркивает, что нужно инвестировать и оборону.

В ЕС озабочены войной, которую РФ развязала против Украины и угрожающим заявлениям российского диктатора Владимира Путина. Поэтому там призывали готовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет DW.

"Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности.

"Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", — подчеркнула Урсула.

Напомним, что Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

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