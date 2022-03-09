В ЕС создали сайт для украинских беженцев с информацией о их правах

В ЕС создали сайт для украинских беженцев с информацией о их правах

На сайте есть информация про условия пребывания в каждой конкретной стране ЕС.

Евросоюз создал сайт для беженцев из Украины, бегущих от российского вторжения.

Граждане могут получить информацию о их правах в ЕС.

"Если вы убегаете от войны в Украине и приезжаете в Европейский Союз, здесь вы найдете ключевую информацию о своих правах по пересечению границы со страной ЕС, праве на временную защиту и обращение за международной защитой, а также о правах путешествия внутри Европейского Союза", — говорится в сообщении на сайте.

На сайте также есть отдельные разделы с информацией о: подготовке к отъезду, дальнейшем передвижении по Европе, дополнительная информация от государственных органов.

Напомним, ЕБРР выделит Украине 2 млрд евро и готов помогать в восстановлении государства.

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