В ЕС создали сайт для украинских беженцев с информацией о их правах

На сайте есть информация про условия пребывания в каждой конкретной стране ЕС.
Евросоюз создал сайт для беженцев из Украины, бегущих от российского вторжения.
Граждане могут получить информацию о их правах в ЕС.
"Если вы убегаете от войны в Украине и приезжаете в Европейский Союз, здесь вы найдете ключевую информацию о своих правах по пересечению границы со страной ЕС, праве на временную защиту и обращение за международной защитой, а также о правах путешествия внутри Европейского Союза", — говорится в сообщении на сайте.
На сайте также есть отдельные разделы с информацией о: подготовке к отъезду, дальнейшем передвижении по Европе, дополнительная информация от государственных органов.
Напомним, ЕБРР выделит Украине 2 млрд евро и готов помогать в восстановлении государства.
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