В Финляндии 4 октября снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. В городе Котка, где стоял бюст, собрались десятки людей, чтобы увидеть демонтаж своими глазами.

Некоторые принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника. Однако были и те, кто не соглашался с таким решением местных властей. Так, один мужчина откровенно протестовал с советским флагом, когда бронзовый бюст "вождя" подняли с постамента.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

"Убрать с улиц памятник основателю одной из самых жестоких систем правления в мире, советского коммунизма, — это здорово", — сказал 77-летний местный Матти Лейкконен.

Директор по городскому планированию Маркку Ханнонен отметил, что некоторым людям статуя была "в известной степени дорогой или, по крайней мере, знакомой", однако большинство призывали к ее сносу, поскольку "она отражает репрессивный период в истории Финляндии".

Местные финские СМИ пишут, что статую Ленина несколько раз портили. Однажды Финляндия даже была вынуждена извиниться перед Москвой после того, как кто-то покрасил руку Ленина в красный цвет.

'Good Bye, Lenin!' Финляндия похожа на последнее statue of Soviet leader.



Финляндия — кто мешкает bloody war против Soviet Union in World War II — приблизиться к неустанному продолжающемуся Защитной борьбе в обмене на кукурузы от Москвы, что это не должно быть введено https://t.co/8dnAE3bio4 pic.twitter.com DBCtHM42Ir — AFP News Agency (@AFP) Октябрь 5, 2022

В последние месяцы Финляндия убрала со своих улиц несколько памятников советских времен. В частности, советские памятники исчезли из города Турку и Хельсинки.

Следует отметить, что Финляндия, ведущая кровавую войну против соседнего Советского Союза во время Второй мировой войны, согласилась оставаться нейтральной во время холодной войны в обмен на гарантии Москвы, что она не вторгнется. Этот вынужденный нейтралитет, чтобы успокоить своего сильнейшего соседа, породил термин "финляндизация".

Напомним, на границе между Финляндией и Россией может появиться забор. Такое предложение высказала премьер-министр страны Санна Марин.

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