В Гданьске судили 44-летнего украинца за шпионаж в пользу России

Мужчина, среди прочего, собирал информацию о критической инфраструктуре в провинции Поморского и Куявско-Поморского воеводств, а затем передал их россиянам.

В Польше 44-летний украинец шпионил в пользу России. Районный суд Гданьска приговорил его к одному году лишения свободы за шпионаж.

Об этом пишет Onet.pl.

По данным следствия, мужчина находился в Польше с января по март 2023 года (его задержали в марте). По данным следствия, 44-летний гражданин Украины собирал информацию о критической инфраструктуре края. Поморского и Куявско-Поморского воеводств и деятельности служб и органов, ответственных за безопасность.

Также читайте В Чехии разоблачили российского агента, распространявшего кремлевскую пропаганду

Полученную информацию он передал российской спецслужбе.

Следователи установили, что мужчину склонили к шпионской деятельности в Польше. В конце августа прокуратура предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

Напомним, руководитель представительства России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов, вероятно, является шпионом, находящимся под дипломатическим прикрытием.