Мужчина, среди прочего, собирал информацию о критической инфраструктуре в провинции Поморского и Куявско-Поморского воеводств, а затем передал их россиянам.
В Польше 44-летний украинец шпионил в пользу России. Районный суд Гданьска приговорил его к одному году лишения свободы за шпионаж.
Об этом пишет Onet.pl.
По данным следствия, мужчина находился в Польше с января по март 2023 года (его задержали в марте). По данным следствия, 44-летний гражданин Украины собирал информацию о критической инфраструктуре края. Поморского и Куявско-Поморского воеводств и деятельности служб и органов, ответственных за безопасность.
Полученную информацию он передал российской спецслужбе.
Следователи установили, что мужчину склонили к шпионской деятельности в Польше. В конце августа прокуратура предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.
Напомним, руководитель представительства России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов, вероятно, является шпионом, находящимся под дипломатическим прикрытием.
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