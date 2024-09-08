В Германии еж парализовал работу аэродрома: что произошло

В Германии, на аэродроме Арнштадт Алькерслебен в Тюрингии, еж парализовал работу аэродрома. Этот аэродром может обслуживать самолеты массой до 5700 кг.

Об этом сообщило издание BILD.

В конце августа легкий одномоторный самолет B&F Fk9 планировал вылететь с аэродрома на авиашоу в Гессене. В кабине находились два пилота, а погодные условия были благоприятными. Однако вылет пришлось отложить из-за ежа, выбежавшего на взлетную полосу.

75-летний пилот Эккехард Дирбах рассказал, что еж искал пищу посреди взлетной полосы и не хотел освободить место для их самолета. Летчики вместе с диспетчером пытались прогнать его в траву, но еж не торопился уйти. В конце концов, животному понадобилось около получаса, чтобы покинуть полосу. Дирбах отметил, что еж сделал это очень медленно и неохотно.

Напомним, ученые обнаружили пять новых видов мягкосердных ежей из Юго-Восточной Азии. Ранее было известно только о двух видах ежей с мягкой шерстью.

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