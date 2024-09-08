У Німеччині їжак паралізував роботу аеродрому: що сталося

У Німеччині, на аеродромі Арнштадт Алькерслебен в Тюрінгії, їжак паралізував роботу летовища. Цей аеродром може обслуговувати літаки масою до 5700 кг.

Про це повідомило видання BILD.

Наприкінці серпня легкий одномоторний літак B&F Fk9 планував вилетіти з аеродрому на авіашоу в Гессені. У кабіні знаходилися два пілоти, а погодні умови були сприятливими. Однак виліт довелося відкласти через їжака, який вибіг на злітну смугу.

75-річний пілот Еккехард Дірбах розповів, що їжак шукав їжу посеред злітної смуги і не хотів звільнити місце для їхнього літака. Льотчики разом із диспетчером намагалися прогнати його в траву, але їжак не поспішав піти. Зрештою, тварині знадобилося близько пів години, щоб покинути смугу. Дірбах зазначив, що їжак зробив це дуже повільно і неохоче.

Нагадаємо, вчені виявили п'ять нових видів м'якошерстих їжаків із Південно-Східної Азії. Раніше було відомо лише про два види їжаків з м’якою шерстю.

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