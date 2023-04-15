В Индии 13 человек погибли в результате аварии автобуса с музыкантами

Большинство погибших пассажиров были частью музыкальной труппы из Мумбаи.
Пассажирский автобус, перевозивший десятки членов музыкальной труппы, съехал с шоссе и упал в ущелье на западе Индии в субботу, 15 апреля.
В результате аварии погибли 13 человек, еще 29 получили ранения, информирует AP.
Автобус направлялся в Мумбаи, штат Махараштра, из города Пуна, где музыканты должны были дать выступление, сообщил офицер полиции Атул Зенде. Точная причина аварии еще не установлена.
В полиции говорят, что большинство погибших пассажиров были частью музыкальной труппы из Мумбаи.
Спасатели извлекли тяжелораненых из-под обломков автобуса и отправили в больницу.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил сожаление по поводу аварии и объявил о денежной помощи семьям жертв.
Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом в Индии распространены из-за неосторожного вождения, плохо ухоженных дорог и старых автомобилей. По данным полиции, ежегодно в ДТП по всей Индии погибают более 110 тысяч человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в индийском городе Удхампур, в реку обрушился пешеходный металлический мост, на котором находились более 100 человек. Трагедия произошла во время празднования весеннего сезона сбора урожая – погибла 10-летняя девочка, более 70 человек получили травмы.
Кроме того, мы ранее информировали, что новый штамм COVID "арктур", вызвавший волну заражений в Индии, уже обнаруживают в Великобритании. За последний месяц было обнаружено около 50 случаев.
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