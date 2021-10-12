В Индии разрешили вакцинировать против COVID-19 детей от двух лет

В Индии разрешили вакцинировать против COVID-19 детей от двух лет

Интервал между первой и второй прививкой составит 20 дней.

Регулятор Индии выдал разрешение компании Bharat Biotech на экстренное использования ее вакцины от коронавируса Covaxin для детей от 2 до 18 лет.

Об этом говорится в заявлении комитета профильных экспертов (SEC) по COVID-19 при Генеральном контроллере лекарств Индии, пишет газета India Today.

"Профильный комитет рекомендовал выдать разрешение на экстренное использование препарата для вакцинации граждан в возрастной группе от 2 до 18 лет", — говорится в документе.

Регулятор отметил, что промежуток между прививкой первым и вторым компонентом препаратов составит 20 дней.

Напомним:

В Индии выплатят компенсацию за каждую смерть, которая произошла от осложнений коронавириса, — 674 доллара. Сейчас в Индии зарегистрировано более 400 ттысяч смертей от COVID-19. Деньги смогут получить "ближайшие родственники умерших" в течение месяца после подачи обращения.

которая произошла от осложнений коронавириса, — 674 доллара. Сейчас в Индии зарегистрировано более 400 ттысяч смертей от COVID-19. Деньги смогут получить "ближайшие родственники умерших" в течение месяца после подачи обращения. От COVID-19 в стране полностью вакцинированы 18,63% населения.

Новости мира: в Индии вспышка неизвестной болезни - за неделю умерли почти 70 человек

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку