В Індії дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей від двох років

В Індії дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей від двох років

Інтервал між першим і другим щепленням складе 20 днів.

Регулятор Індії видав дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від коронавірусу Covaxin для дітей від 2 до 18 років.

Про це йдеться в заяві комітету профільних експертів (SEC) по COVID-19 при Генеральному контролері ліків Індії, пише газета India Today.

"Профільний комітет рекомендував видати дозвіл на екстрене використання препарату для вакцинації громадян у віковій групі від 2 до 18 років", - йдеться в документі.

Регулятор зазначив, що проміжок між щепленням першим і другим компонентом препаратів складе 20 днів.

Нагадаємо:

В Індії виплатять компенсацію за кожну смерть, яка сталася від ускладнень коронавірісу,- 674 долари. Наразі в Індії зареєстровано понад 400 тисяч смертей від COVID-19. Гроші зможуть отримати "найближчі родичі померлих" протягом місяця після подавання звернення.

яка сталася від ускладнень коронавірісу,- 674 долари. Наразі в Індії зареєстровано понад 400 тисяч смертей від COVID-19. Гроші зможуть отримати "найближчі родичі померлих" протягом місяця після подавання звернення. Від COVID-19 в країні повністю вакциновано 18,63% населення.

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