В Індії дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей від двох років

Інтервал між першим і другим щепленням складе 20 днів.
Регулятор Індії видав дозвіл компанії Bharat Biotech на екстрене використання її вакцини від коронавірусу Covaxin для дітей від 2 до 18 років.
Про це йдеться в заяві комітету профільних експертів (SEC) по COVID-19 при Генеральному контролері ліків Індії, пише газета India Today.
"Профільний комітет рекомендував видати дозвіл на екстрене використання препарату для вакцинації громадян у віковій групі від 2 до 18 років", - йдеться в документі.
Регулятор зазначив, що проміжок між щепленням першим і другим компонентом препаратів складе 20 днів.
Нагадаємо:
- В Індії виплатять компенсацію за кожну смерть, яка сталася від ускладнень коронавірісу,- 674 долари. Наразі в Індії зареєстровано понад 400 тисяч смертей від COVID-19. Гроші зможуть отримати "найближчі родичі померлих" протягом місяця після подавання звернення.
- Від COVID-19 в країні повністю вакциновано 18,63% населення.