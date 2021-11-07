В Индии в пожаре в больнице для COVID-больных погибли 11 пациентов

В Индии в пожаре в больнице для COVID-больных погибли 11 пациентов

В момент инцидента в пострадавшей палате находились 17 пациентов.

В Индии в субботу, 6 ноября, в результате пожара в больничном отделении для больных COVID-19 погибли одиннадцать человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что огонь вспыхнул в медучреждении в городе Ахмеднагар в штате Махараштра. В момент инцидента в пострадавшей палате находились 17 пациентов.

По словам инспектора полиции Джоти Каркаде, состояние шести пациентов стабильное. Пожар был ликвидирован, однако причины возгорания остаются неизвестными. Продолжается расследование.

В издании отмечают, что это не первый подобный случай в стране. "Плохое обслуживание и отсутствие надлежащего противопожарного оборудования часто приводят к смертельным пожарам в Индии", — указывают в АР.

23 апреля в индийском штате Махараштра в результате пожара погибли 13 пациентов с COVID-19. Огонь загорелся в отделении интенсивной терапии.

Инцидент произошел всего через два дня после того, как по меньшей мере 24 пациента муниципальной больницы Закира Хуссейна в городе Нашик умерли в результате нехватки кислорода.

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