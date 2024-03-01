В Карпатских горах соседней Словакии заметили кенгуру: появилось видео

Экзотическое животное бродит по заснеженным горам еще с прошлого года.

Кенгуру был замечен в Карпатских горах соседней Словакии.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

"Экзотическое животное бродит по заснеженным горам еще с прошлого года. Вероятно, сбежало из частной фермы, но поймать пока не удалось", – написал журналист.

Специалисты даже определили вид кенгуру – это Падемелон красношеий, мелкое сумчатое животное из кенгуровых семей.

В горах Словакии заметили кенгуру

Напомним, человечество находится на грани прорыва: совсем скоро ИИ сможет научить понимать животных и общаться с ними.

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