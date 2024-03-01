У Карпатських горах сусідньої Словаччини помітили кенгуру: з'явилося відео

Екзотична тварина блукає засніженими горами ще від минулого року.

Кенгуру помітили у Карпатських горах сусідньої Словаччини.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

"Екзотична тварина блукає засніженими горами ще від минулого року. Ймовірно, втекла з приватної ферми, але спіймати поки не вдалося", – написав журналіст.

Фахівці навіть визначили вид кенгуру – це Падемелон червоношиїй, дрібна сумчаста тварина з родини кенгурових.

У горах Словаччини помітили кенгуру

Нагадаємо, людство перебуває на межі прориву: зовсім скоро ШІ зможе навчити розуміти тварин і спілкуватися з ними.

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