У Карпатських горах сусідньої Словаччини помітили кенгуру: з'явилося відео

Екзотична тварина блукає засніженими горами ще від минулого року.
Кенгуру помітили у Карпатських горах сусідньої Словаччини.
Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram та оприлюднив відповідне відео.
"Екзотична тварина блукає засніженими горами ще від минулого року. Ймовірно, втекла з приватної ферми, але спіймати поки не вдалося", – написав журналіст.
Фахівці навіть визначили вид кенгуру – це Падемелон червоношиїй, дрібна сумчаста тварина з родини кенгурових.
Нагадаємо, людство перебуває на межі прориву: зовсім скоро ШІ зможе навчити розуміти тварин і спілкуватися з ними.
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