В Казахстане прекратили работу три аэропорта: откуда невозможно вылететь

Покинуть самолетом Алматы, Актау и Актобе пока невозможно.

В Казахстане прекратили работу три аэропорта.

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Как сообщает "Хабар24", приостановили свою работуаэропорты в городах Алматы, Актау и Актобе.

В то же время аэропорт столицы Нур-Султана работает в штатном режиме, но рейсы отменили по меньшей мере до вечера, сообщает "Sputnik Казахстан".

Напомним, международный аэропорт в Алматы был захвачен и разгромлен участниками акций протеста в среду, 5 января. Туда массово приезжали жители крупнейшего города Казахстана, надеясь вылететь первым попавшимся самолетом. Но практически все авиакомпании там упразднили свои рейсы. По предварительным данным, 5 января в Алматы во время освобождения аэропорта погибли военные. Власти страны назвали освобождение аэропорта началом "антитеррористической операции".

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

Протесты в Казахстане: правительство в отставке, а в Алматы захвачены аэропорт и админздания | Новости мира

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