Паводок на Закарпатье: в воде пропал 14-летний парень

Два человека двигались по горной дороге на гужевом транспорте и съехали в р. Крайня.

На Закарпатье в воде пропал 14-летний парень. ЧП произошло в селе Кобылецкая Поляна Раховского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области 6 января.

"5 января в 20:35 в ГСЧС Закарпатья поступило сообщение о том, что два человека 1996 и 2007 годов рождения, двигаясь по горной дороге на гужевом транспорте, съехали в р. Крайня, что в с. Кобылецкая Поляна Раховского района. В результате чего несовершеннолетний парень оказался в воде и пропал. В 23:50 поиски приостановлены до выяснения обстоятельств работниками полиции", — рассказали в ведомстве.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекался личный состав горного поисково-спасательного отделения г. Рахов.

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Напомним, сегодня, 6 января, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидается повышение уровня воды в реках.

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