Паводок на Закарпатті: у воді зник 14-річний хлопець

Паводок на Закарпатті: у воді зник 14-річний хлопець

Двоє осіб рухалися гірською дорогою на гужовому транспорті та з’їхали в р. Крайня.

На Закарпатті у воді зник 14-річний хлопець. НП сталася в селі Кобилецька Поляна Рахівського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області 6 січня.

"5 січня о 20:35 до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що двоє осіб 1996 та 2007 років народження, рухаючись гірською дорогою на гужовому транспорті, з’їхали в р. Крайня, що в с. Кобилецька Поляна Рахівського району. Внаслідок чого неповнолітній хлопець опинився у воді та зник. О 23:50 пошуки призупинено до з’ясування обставин працівниками поліції", - розповіли у відомстві.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення м. Рахів.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, у Закарпатській, Львiвській, Iвано-Франкiвській та Волинській областях очікується підвищення рівнів води у річках.

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