В Литве продают секретную тюрьму ЦРУ: там содержали подозреваемых в терроризме

В Литве продают секретную тюрьму ЦРУ: там содержали подозреваемых в терроризме

Сооружение расположено в Вильнюсе.

Литва выставляет на продажу секретную тюрьму ЦРУ.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 января.

Речь идет о постройке в Вильнюсе. Ряд СМИ, проводивших расследование, утверждает: именно там содержали некоторых задержанных в Европе заключенных, подозреваемых в терроризме. Сооружение впервые было показано журналистам.

В ближайшее время государственный департамент безопасности Литвы намерен выставить гектар земли вместе с домом на ней на аукцион. За вырученные средства планируют построить новое административное здание управления государственной безопасности.

Литва выставляет на продажу секретную тюрьму ЦРУ

Как сообщалось, Литва выплатила присужденную европейским судом по правам человека (ЭСПЛ) компенсацию одному из организаторов теракта 11 сентября палестинцу Абу Зубайде за незаконное содержание в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом. Осужденному палестинцу было переведено 100 тысяч евро, еще 30 тысяч евро переведено его адвокату.

Читайте также:

Дочь Назарбаева вывела из Казахстана $300 млн : купила дом и самолет — The Telegraph