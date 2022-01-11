У Литві продають секретну тюрму ЦРУ: там тримали підозрюваних у тероризмі

У Литві продають секретну тюрму ЦРУ: там тримали підозрюваних у тероризмі

Споруда розташована у Вільнюсі.

Литва виставляє на продаж секретну тюрму ЦРУ.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 січня.

Йдеться про споруду у Вільнюсі. Низка ЗМІ, що проводили розслідування, твердить: саме там тримали деяких затриманих у Європі в'язнів, підозрюваних у тероризмі. Споруду вперше показали журналістам.

Найближчим часом державний департамент безпеки Литви збирається виставити гектар землі разом із будинком на ній на аукціон. За виручені кошти планують звести нову адміністративну будівлю управління державної безпеки.

Литва виставляє на продаж секретну тюрму ЦРУ

Як повідомлялося, Литва виплатила присуджену європейським судом з прав людини (ЕСПЛ) компенсацію одному з організаторів теракту 11 вересня, палестинцю Абу Зубайде за незаконне утримання в секретній в'язниці Центрального розвідувального управління (ЦРУ) під Вільнюсом. Засудженому палестинцю було переведено 100 тисяч євро, ще 30 тисяч євро переведено його адвокату.

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