В МИД России обвинили Белый дом в попытке "разрушить" мирный процесс на Донбассе

В МИД России обвинили Белый дом в попытке "разрушить" мирный процесс на Донбассе

Мария Захарова истерически отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о Минских договоренностях.

Официальное представительство МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что пересмотр Минских соглашений, предлагаемый США, может привести к разрушению мирного процесса на Донбассе.

Об этом она заявила в среду, 9 февраля, в эфире телеканала "Россия-24".

Представительница российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "Минские договоренности могут быть выполнены только если будет найдена их надлежащая очередность".

"Удивительно то, что в США пытаются найти очередность в документе, где прописана вся последовательность шагов всех сторон. Подобные высказывания, а особенно их синхронность, говорят об одном – США выступают за пересмотр [минского] комплекса мер. Это может привести к разрушению мирного процесса", – заявила Захарова.

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Как известно, Минские соглашения предусматривают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и восстановление экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, но и закрепление в конституции Украины особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Киев же требует передать под контроль Украины участок границы с Россией в Донецкой области до выполнения политической части соглашений.

Напомним, официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что в четверг, 10 февраля, в Берлине состоится встреча представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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