В мире может вспыхнуть новый конфликт — Bloomberg

В Минобороны Филиппины военным приказали применить новую стратегию для защиты территории и экономических интересов страны. Причиной тому стало столкновение с китайскими кораблями в спорном Южно-Китайском море.

Об этом заявил министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро, пишет Bloomberg.

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"Мы развиваем нашу способность защищать и охранять всю нашу территорию и исключительную экономическую зону, чтобы гарантировать, что наш народ и все будущие поколения филиппинцев смогут свободно пожинать и наслаждаться щедростями природных ресурсов, по праву принадлежащих нам", — говорится в заявлении.

В начале этой недели четверо филиппинских военнослужащих получили ранения после того, как два корабля китайской береговой охраны применили водометы против судна, зафрахтованного филиппинскими военными для операции пополнения запасов. Филиппинские и китайские корабли столкнулись, когда китайские суда совершили "опасные блокирующие маневры", заявили в столице.

В издание напомнили, что стратегия была "принята администрацией Маркоса для ее общегосударственного подхода к решению морского спора с Китаем".

Напомним, Китай объявил об укреплении дружбы с Россией.

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