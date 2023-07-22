В московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой – есть жертвы (видео)

Число пострадавших во время прорыва трубы в столичном ТЦ Москвы возросло до 11 человек.

В Москве 22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Предварительно погибли четыре человека, еще 11 – пострадали.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Смерть одного человека в торговом центре подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также, по словам чрезвычайников, у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за происшествий случился сердечный приступ.

Ведутся поиски еще одного человека, который, по предварительным данным, заблокирован на втором этаже здания.

В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком – есть жертвы

Напомним, возле дома венгерского премьер-министра Виктора Орбана появился детский гроб.

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