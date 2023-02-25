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В Москве парень флагом Украины отомстил своим работодателям (видео)

В Москве парень флагом Украины отомстил своим работодателям (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1577
Время на прочтение
1 мин
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В Москве парень флагом Украины отомстил своим работодателям (видео)

Скриншот с видео

Об украинском флаге уже заявили в полицию.

В Москве сотрудник пункта выдачи Интернет-магазина "Уайлдберриз" обиделся на своих работодателей и ради мести наклеил на пункт флаг Украины.

Об этом сообщает Baza.

В московском районе Жулебино 18-летний Вадим устроился на работу в пункт выдачи заказов "Уайлдберриз". Молодой человек работал там месяц и рассчитывал, что после этого его оформят на работу официально. Однако выяснилось, что оформлять Вадима "в белую" работодатели не планировали.

Парень обиделся и придумал месть. Так, Вадим пришел домой и собственноручно нарисовал флаг Украины, а 22 февраля утром повесил его на самом заметном месте на работе. Парень также сделал селфи на фоне своего рисунка и ушел.

Когда на работу пришли другие сотрудники пункта выдачи, то заявили о флаге в полицию.

Напомним, в Москве 22 февраля была задержана Екатерина Майерс, которая до смены пола была капитаном ФСБ России Александром Чумаковым.

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Дата публикации
Просмотры
1577
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