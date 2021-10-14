В Норвегии увеличилось число жертв стрелка с луком: подробности

В полиции не исключают версию о теракте.
В результате нападения мужчины с луком в городе Конгсберге, что на юге Норвегии, погибли пять человек, ранения получили двое.
Об этом пишет местное издание VG со ссылкой на представителей полиции.
"Я могу подтвердить, что погибли пять человек", - заявил начальник местного полицейского участка Эйвинд Аас.
Заметим, что одним из пострадавших оказался полицейский, который был в магазине в нерабочее время.
Напомним, что мужчина с помощью лука и стрел совершил несколько нападений на прохожих.
Нападавшего задержали. Пока его мотивы неизвестны, в полиции не исключают версию о теракте. В правоохранительных органах полагают, что сообщников у него не было.
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