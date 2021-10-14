На Донбассе враждебные дроны-бомбардировщики ежедневно охотятся за украинскими позициями

Иногда вражеские снайперы целятся в камеру-приманку.

Война с воздуха: российские военные теперь чуть ли не по всему фронту выискивают украинские "глаза" на передовой — камеры видеонаблюдения. Вражеские дроны-бомбардировщики охотятся за украинскими позициями ежедневно.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 13 октября.

Кто-то из местных поехал, сразу как начали стрелять еще в 2014 году, другие думали пройдет, но пришлось бежать позднее, когда снаряды оккупантов сметали с улиц цели двор.

Так пустотой до сих пор и стоит пол деревни. В утреннем тумане растворяется руины некогда обжитых помещений и близлежащие поля, где вгрызлись в землю украинские военные, которые держат здесь оборону.

В оккупантов ротация ежемесячно. Ежемесячно заходит свежий подразделение и начинает провоцировать наших защитников. Впрочем, больше настораживает армейцев, появление на этом участке вражеских стрелков.

Вражеские снайперы попали в камеру-приманку. Такие муляжи специально расставляют вдоль линии. Война очень изменилась от манёвренной и артиллерийской она перешла в позиционную-диверсионную. Оккупанты постоянно что-то придумывают особенно дронами.

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Здесь, на передовой, совсем не чувствуется приближение праздника. На "нуле" эти ребята не смотреть телевизор, не оденут парадную форму и не слышать выступления ни политиков, ни высших офицеров. Слушать разве воздух, не летит ли, чего-то, и смотреть за собратьями, целы ли они.

Ленты забиты в пулеметы, гранатометы за плечами. Они готовятся к возможным провокациям, ведь не проходило ни одного украинского праздника, чтобы российские приспешники не открывали огонь.

Корреспондент Руслан Ярмолюк

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