В Объединенных Арабских Эмиратах избрали нового президента

Президентом стал младший брат шейха Халифа, скончавшегося накануне.
Федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна.
Об этом сообщает государственное информационное агентство WAM.
"Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид аль-Нахайян был единогласно избран президентом Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы сменить покойного шейха Халифу бин Заида аль-Нахайяна", — говорится в сообщении.
Новоизбранный президент – младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа.
Напомним, 13 мая, в возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби, шейх Халифа бин Заид аль-Нахаян.
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