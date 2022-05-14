В Объединенных Арабских Эмиратах избрали нового президента

Президентом стал младший брат шейха Халифа, скончавшегося накануне.

Федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна.

Об этом сообщает государственное информационное агентство WAM.

"Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид аль-Нахайян был единогласно избран президентом Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы сменить покойного шейха Халифу бин Заида аль-Нахайяна", — говорится в сообщении.

Новоизбранный президент – младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа.

Напомним, 13 мая, в возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби, шейх Халифа бин Заид аль-Нахаян.

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