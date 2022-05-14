В Об'єднаних Арабських Еміратах обрали нового президента

Президентом став молодший брат шейха Халіфа, який помер напередодні.

Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство WAM.

"Його Високість шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян був одноголосно обраний президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб змінити покійного шейха Халіфа Бін Заїда аль-Нахайяна", - йдеться у повідомленні.

Новообраний президент – молодший брат покійного президента ОАЕ шейха Халіфа.

Нагадаємо, 13 травня, у віці 73 років помер президент Об'єднаних Арабських Еміратів, емір Абу-Дабі, шейх Халіфа бін Заїд аль-Нахаян.

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