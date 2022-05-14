Путин созывает встречу с Лукашенко и другими лидерами ОДКБ

Путин созывает встречу с Лукашенко и другими лидерами ОДКБ

16 мая в Москве состоится встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности.

Лидеры страны обсудят ряд вопросов.

Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство "Белта".

Встреча будет посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметили, что участники планируют обсудить вопросы нынешней обстановки в регионе и мире и "меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы".

Кроме того, Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В Минске анонсировали, что одной из главных тем беседы станут вопросы "развития кооперации и совместная работа по импортозамещению".

Членами ОДКБ являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее стало известно, что во избежание санкционных ограничений Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны.

Лукашенко и Путин встретились в России и три часа обсуждали военные планы и санкции

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