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В плен ВСУ попали граждане Того, уехавшие "учиться" в Россию
Молодым африканцам были предложены стипендии для обучения в вузах Российской Федерации.
В плен ВСУ попали граждане африканской страны, которые воевали в составе российской оккупационной армии против Украины.
Об этом говорится в официальном сообщении МИДа Того.
В заявлении внешнеполитического ведомства африканской страны говорится, что большинство попавших в плен тоголезцев были завербованы в российскую армию обманом.
Их называют «молодыми студентами», поехавшими в государство-агрессор, получив предложение стипендий для обучения в вузах Российской Федерации.
«Призываем проверять подлинность предложений по стипендиям перед тем, как брать на себя какие-либо обязательства, и обращаться в компетентные службы, чтобы получить достоверную и безопасную информацию перед любым отъездом за границу, особенно в Россию», — говорится в сообщении МИД Того.
Напомним, Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. С апреля 2023 года по конец мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.