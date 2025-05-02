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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В плен ВСУ попали граждане Того, уехавшие "учиться" в Россию

Молодым африканцам были предложены стипендии для обучения в вузах Российской Федерации.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
российская армия

Российская армия / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В плен ВСУ попали граждане африканской страны, которые воевали в составе российской оккупационной армии против Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении МИДа Того.

В заявлении внешнеполитического ведомства африканской страны говорится, что большинство попавших в плен тоголезцев были завербованы в российскую армию обманом.

Их называют «молодыми студентами», поехавшими в государство-агрессор, получив предложение стипендий для обучения в вузах Российской Федерации.

«Призываем проверять подлинность предложений по стипендиям перед тем, как брать на себя какие-либо обязательства, и обращаться в компетентные службы, чтобы получить достоверную и безопасную информацию перед любым отъездом за границу, особенно в Россию», — говорится в сообщении МИД Того.

Напомним, Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. С апреля 2023 года по конец мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

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