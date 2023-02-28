В Польше 34-летний украинец на скорости врезался в дерево: есть погибший

В Польше во вторник, 28 февраля, автомобиль Audi A8, за рулем которого находился 34-летний гражданин Украины, врезался в дерево.

Об этом сообщает польское издание olesnica24.com.

ДТП произошло в селе Радзина в Нижней Силезии. Известно, что 34-летний украинец не справился с управлением, из-за чего автомобиль на скорости взлетел с дороги и врезался в дерево.

Из-за этого пострадал пассажир транспортного средства. Потерпевшего пытались спасти медики, однако он скончался. Известно, что это гражданин Польши.

В настоящее время идет расследование смертельной аварии.

Напомним, в Польше столкнулись два пассажирских автобуса, по которым ехали украинцы. В результате ДТП пострадали, в частности, один несовершеннолетний.

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