В Польше 5-месячный ребенок посинел и загадочно умер

Причины смерти ребенка не могут установить.
В Польше 5-месячный ребенок внезапно посинел и умер. Медики не понимают, почему это произошло, а полиция задержала родителей ребенка.
Об этом пишет польское издание RMF FM.
Обвинения в создании опасности для жизни получили родители пятимесячного мальчика, скончавшегося в субботу в Калише, Великопольское воеводство. Ребенок внезапно посинел, на место происшествия вызвали медиков, однако те лишь зафиксировали смерть. Мать и отец были пьяны.
Во время допроса родители признали свою вину. 43-летнего и 40-летнего взяли под наблюдение полиции. Когда произошла трагедия, у матери обнаружили более двух промилле алкоголя в крови, у отца — более полутора промилле.
Обвинения касаются того, что они, являясь лицами, обязанными заботиться о несовершеннолетнем, подвергли ребенка опасности.
В понедельник провели вскрытие ребенка. Не выявлено никаких телесных повреждений, подтверждающих причастность третьих лиц. Расследование продолжается.
Назначены дополнительные экспертизы, которые помогут ответить на вопрос о причинах смерти ребенка.
Напомним, в Польше многодетного мужчину обвинили в инцесте с дочерьми и убийстве троих младенцев. Его и 20-летнюю дочь уже задержала полиция.
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