В Польше 5-месячный ребенок посинел и загадочно умер

Причины смерти ребенка не могут установить.

В Польше 5-месячный ребенок внезапно посинел и умер. Медики не понимают, почему это произошло, а полиция задержала родителей ребенка.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

Обвинения в создании опасности для жизни получили родители пятимесячного мальчика, скончавшегося в субботу в Калише, Великопольское воеводство. Ребенок внезапно посинел, на место происшествия вызвали медиков, однако те лишь зафиксировали смерть. Мать и отец были пьяны.

Во время допроса родители признали свою вину. 43-летнего и 40-летнего взяли под наблюдение полиции. Когда произошла трагедия, у матери обнаружили более двух промилле алкоголя в крови, у отца — более полутора промилле.

Обвинения касаются того, что они, являясь лицами, обязанными заботиться о несовершеннолетнем, подвергли ребенка опасности.

В понедельник провели вскрытие ребенка. Не выявлено никаких телесных повреждений, подтверждающих причастность третьих лиц. Расследование продолжается.

Назначены дополнительные экспертизы, которые помогут ответить на вопрос о причинах смерти ребенка.

Напомним, в Польше многодетного мужчину обвинили в инцесте с дочерьми и убийстве троих младенцев. Его и 20-летнюю дочь уже задержала полиция.

Читайте также: