Украинцев в Польше штрафуют на 120 тыс. грн: подробности

В Польше перевозчикам из Украины приходится платить огромные штрафы даже за мелкие ошибки. Украина уже инициировала диалог с польской стороной.

Об этом рассказал заместитель министра развития и территорий Украины Сергей Деркач.

"Сейчас, как информируют перевозчики, штрафы налагаются за мелкие технические ошибки. Например, отсутствие знака препинания. Также санкции применяются за отсутствие GPS-сигнала в течение нескольких сотен метров дороги. Речь идет о штрафах максимального размера — 12 тысяч злотых, то есть около 120 тысяч гривен", – рассказал он.

По его словам, Украина обратилась в Минфин и Мининфраструктуру Польши, а также Еврокомиссию, ожидая мер по проблеме штрафов. Инициирована встреча с польскими коллегами для детального обсуждения.

Он рассказал, что Украина настаивает на корректной работе системы, создании службы поддержки и обеспечении справедливого соотношения между нарушением и санкцией. Деркач сообщил, что в случае неправомерных штрафов перевозчикам предлагается посылать обоснованные факты на официальную почту МИД, а также важно подтверждать необоснованность штрафа, если для его наложения не было оснований.

Напомним, с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых – до 4 666 злотых или $1 132 по текущему курсу в месяц брутто (до вычета налогов).

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