В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы: что известно

Отравление может носить вирусный характер.
В центре для украинских беженцев в польских Глухолазах в Опольском воеводстве отравились более 20 человек, в том числе детей. Их госпитализировали.
Об этом сообщает издание in Poland.
Симптомы отравления имеют восемь взрослых и 15 детей. Ухудшение самочувствия они испытали в пятницу вечером, 25 ноября. Санитарная инспекция при обследовании кухни и пищеблока нарушений не выявила.
"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", — рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчие.
В свою очередь, польский воевода Славомир Клосовский заявил, что по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер. Ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.
Напомним, в польском городе Гура семью из Украины ограбили, а чтобы вместо следов преступления вор сжег похищенные документы семьи. Инцидент произошел, когда семья возвращалась в Украину.
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