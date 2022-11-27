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В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы: что известно

Фото: Associated Press

Отравление может носить вирусный характер.

В центре для украинских беженцев в польских Глухолазах в Опольском воеводстве отравились более 20 человек, в том числе детей. Их госпитализировали.

Об этом сообщает издание in Poland.

Симптомы отравления имеют восемь взрослых и 15 детей. Ухудшение самочувствия они испытали в пятницу вечером, 25 ноября. Санитарная инспекция при обследовании кухни и пищеблока нарушений не выявила.

"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", — рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчие.

В свою очередь, польский воевода Славомир Клосовский заявил, что по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер. Ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.

Напомним, в польском городе Гура семью из Украины ограбили, а чтобы вместо следов преступления вор сжег похищенные документы семьи. Инцидент произошел, когда семья возвращалась в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
2920
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