В Польше вводят обязательную прививку для некоторых профессий: список

Обязательная вакцинация стартует в марте 2022 года.
Правительство Польши приняло решение об обязательной вакцинации для некоторых профессиональных групп. Обязательная вакцинальная кампания стартует с 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает RMF24.
По словам Министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, к списку профессий, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию, отнесли:
- учителей,
- медиков,
- работники силовых структур
Как отметил Недзельский, эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась: "В течение полутора недель среднесуточное число заражений находилось на уровне 23 тысяч. Однако явного снижения этой статистики не наблюдалось. Кроме того, новый вариант коронавируса "Омикрон" очень рискован".
В то же время, отметим, в Польше от 15 декабря объявили о введении более жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.
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