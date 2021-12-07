В Польше вводят обязательную прививку для некоторых профессий: список

Обязательная вакцинация стартует в марте 2022 года.

Правительство Польши приняло решение об обязательной вакцинации для некоторых профессиональных групп. Обязательная вакцинальная кампания стартует с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает RMF24.

По словам Министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, к списку профессий, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию, отнесли:

учителей,

медиков,

работники силовых структур

Как отметил Недзельский, эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась: "В течение полутора недель среднесуточное число заражений находилось на уровне 23 тысяч. Однако явного снижения этой статистики не наблюдалось. Кроме того, новый вариант коронавируса "Омикрон" очень рискован".

В то же время, отметим, в Польше от 15 декабря объявили о введении более жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

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