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У Польщі вводять обов'язкове щеплення для деяких професій: список

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У Польщі вводять обов'язкове щеплення для деяких професій: список

Associated Press

Обов'язкова вакцинація стартує у березні 2022 року.

Уряд Польщі ухвалив рішення про обов'язкову вакцинацію для деяких професійних груп. Обов'язкова вакцинальна кампанія стартує від 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє RMF24.

За словами міністра охорони здоров'я Польщі Адама Недзельського, до списку професій, яким необхідно пройти обов'язкову вакцинацію, віднесли: 

  • вчителів,
  • медиків, 
  • працівники силових структур.

Як зауважив Недзельський, епідемічна ситуація в країні стабілізувалася:"Протягом півтора тижня середньодобове число заражень знаходилося на рівні 23 тисяч. Однак явного зниження цієї статистики не спостерігалося. Крім того, новий варіант коронавірусу "Омікрон" дуже ризикований".

Водночас, зазначимо, у Польщі від 15 грудня оголосили про запровадження жорсткіших карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. 

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