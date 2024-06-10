В России дроны атаковали буксир и баржу: первые подробности

Беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе.

Как пишет Телеграмм-канал "База", это были украинские дроны.

Сейчас известно, что атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" произошла вечером, 8 июня.

"Около 21:00 капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи есть незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения", — говорится в сообщении.

Из-за атаки капитан решил вернуться в порт "Азов" в Ростовской области.

Ранее стало известно, что в результате операции ГУР Минобороны Украины был поражен российский катер типа КС-701 "Тунец".