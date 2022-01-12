В России горе-мать выбросила младенца в коробке на мороз -20

Открыли уголовное производство по факту покушения на убийство несовершеннолетней.
Возле села Сосновка, что под Новосибирском, на 20-градусный мороз горе-мать выбросила собственного младенца. Девочке было всего 3 дня.
Об этом сообщает BBC.News.
Это произошло на Рождество 7 января. Нашли девочку посреди дороги подростки. Она была в коробке.
К удивлению, девочка выжила. Впоследствии ее срочно доставили в больницу. Там осмотрели и сочли полностью здоровой. У нее нет признаков обморожения. Девочку перевели в детскую больницу, где она находится уже несколько дней.
Отмечается, правоохранители разыскивают мать. Открыли уголовное производство по факту покушения на убийство несовершеннолетней.
В интервью изданиюNGS.ru отец одного из подростков Дмитрий Литвинов рассказал, как удалось обнаружить ребенка. По его словам, пятеро друзей пошли гулять на Рождество. На дороге они увидели коробку, а в ней – ребенка. В коробке было одеяло, бутылка и маленькая девочка. Один из подростков, Ренат, сразу позвонил отцу. Тот на машине быстро отвез ребенка в городскую больницу, где его осмотрели. Семья Литвиновых, уже имеющая трех сыновей, хочет удочерить девочку.
Ранее сообщалось, что в Харькове иностранка рожала дома и чуть не умерла, а медикам пришлось реанимировать младенца.
Читайте также:
- "Кодную тысячу" забрали, а книги не прислали: магазины Yakaboo, "Лавка Бабуин" и "Книжный магазин "Е" попали в громкий скандал.
- Вырывали волосы и разбили телефон: в Ровенской области врач и ее мать покусали и избили женщину.
- В Житомире мошенники из — за доставки Justin украли 114 тысяч у семьи ветерана АТО.