В России к умершей в больнице пациентке вызвали спасателей МЧС: что произошло

В Ульяновской области РФ медицинскому персоналу Инзенской районной больницы пришлось вызвать сотрудников МЧС для транспортировки умершей пациентки. Уже больше года в медицинском заведении не работает лифт.

Об этом сообщает издание "Подъем".

Сотрудники российской больницы уверяют, что о проблеме с транспортировкой пациентов сообщали и в областное правительство и даже в министерство здравоохранения РФ, но с апреля прошлого года она так и не была решена. С тех пор медицинские работники собственными силами носят пациентов хирургического отделения больницы на носилках или просто на руках.

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На этот раз, поскольку умершая в больнице пациентка весила аж 160 кг, медики не смогли ее транспортировать самостоятельно. Чтобы доставить покойницу из реанимации в морг, вызвали спасателей МЧС.

Напомним, российские власти рассматривают возможность закрытия большого количества госучреждений, в том числе больниц, по всей стране на фоне резкого падения доходов бюджета, дефицит которого к середине марта 2023 года превысил 3 триллиона рублей.

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