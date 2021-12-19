В России произошел пожар на шахте, под землей – более 100 человек

В России произошел пожар на шахте, под землей – более 100 человек

Операция по эвакуации горняков продолжается.

В российском городе Кузбасс на шахте имени Рубана 19 декабря произошла аварийная ситуация, в результате чего сотни человек находились под землей. Часть людей уже выведена на поверхность.

Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

По данным экстренных служб, под землей находились 128 человек. В компании, в состав которой входит предприятие, говорят, что аварийная ситуация связана не с пожаром, а с нагревом угольного пласта. "Произошел нагрев пласта. Задействован план ликвидации аварии. Шахтеры выходят на снаружи", — сказал представитель компании.

По состоянию на вечер, прессслужба МЧС РФ сообщает, что на поверхность из шахты имени А. Д. Рубана в Ленинско-Кузнецком выведено 120 человек. И добавляют, спасатели работают на месте происшествия. В то же время в прессслужбе компании "СУЭК-Кузбасс" отметили, что из и 128 находящихся под землей горняков вышли 90. Операция по эвакуации работников продолжается.

"Пострадавших среди поднявшихся с шахты горняков нет. З агроза жизни и здоровью шахтеров отсутствует", — сообщили в компании.

Напомним, на шахте Днепровска в Павлограде произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три шахтера.

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