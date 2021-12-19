У Росії сталася пожежа на шахті, під землею - понад 100 людей

У Росії сталася пожежа на шахті, під землею - понад 100 людей

Операція з евакуації гірників триває.

У російському місті Кузбас на шахті імені Рубана 19 грудня сталася аварійна ситуація, внаслідок чого сотні людей перебували під землею. Частину людей уже вивели на поверхню.

Про це з пише російське агентство "Інтерфакс".

За даними екстрених служб, під землею перебували 128 людей. В компанії, до складу котрої входить підприємство, кажуть, що аварійна ситуація пов'язана не з пожежею, а з нагріванням вугільного пласту. "Сталося нагрівання пласту. Задіяно план ліквідації аварії. Шахтарі виходять на зовні", - сказав представник компанії.

Станом на вечір пресслужба МНС РФ повідомляє, що на поверхню з шахти імені О. Д. Рубана в Ленінську-Кузнецькому виведено 120 осіб. Та додають, р ятувальники працюють на місці події. Натомість у пресслужбі компанії "СУЕК-Кузбас" зауважили, що з і 128 гірників, що перебувають під землею, вийшли 90. Операція з евакуації працівників триває.

"Постраждалих серед гірників, які піднялися з шахти, немає. З агроза життю та здоров'ю шахтарів відсутня", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, на шахті Дніпровська у Павлограді стався нещасний випадок, в результаті якого постраждали троє шахтарів.

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