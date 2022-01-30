Россияне решили дополнительно расширить территории портов "Феодосия" и "Азов"

Решение подписал премьер РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которым территории морских портов "Феодосия" в Крыму и "Азов" в Ростовской области будут расширены за счет включения в них новых участков.

Об этом идет речь на сайте российского ведомства.

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"На новой территории порта "Азов" появится терминал для приема и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Он также будет использоваться заводом по переработке льняных семян и строящемуся в Ростовской области льняному маслу для обработки и хранения грузов", — говорится в сообщении.

Россия наращивает группировку на границах с Украиной

Ранее сообщалось, что российская армия построила огромный военный лагерь с госпиталем и, вероятно, полевой кухней, неподалеку от украинской границы в полях к югу от Воронежа. Также свой материал о военном лагере РФ обнародовали расследователи из команды Conflict Intelligence Team (CIT).

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