В России убили 17-летнюю дочь замминистра

Девушка отдыхала с компанией друзей в подмосковной деревне, убийца нанес ей несколько ножевых ранений.

В пятницу, 3 июня, возле заброшенного дома в селе Ромашково возле Москвы обнаружили мертвой 17-летнюю девушку, которая оказалась дочерью заместителя министра строительства Московской области Марата Сибатулина.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По предварительной информации Ева Сибатулина, которая учится в частной школе в селе Ромашково, отдыхала с компанией друзей. Молодые люди пили пиво и стреляли из пневматического оружия.

Вскоре к компании присоединился парень по имени Кирилл, с которым дочь высокопоставленного чиновника раньше встречалась. Они несколько дней были в ссоре, поэтому пара решила разобраться в отношениях. В результате словесные разборки закончились убийством.

На теле школьницы обнаружили множественные колото-резаные ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в российском городе Нижний Новгород в собственной элитной квартире были обнаружены мертвыми российский миллиардер Василий Мельников и его семья. Все погибли от ножевых ран.

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