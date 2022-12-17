Дед Мороз заявил, что его спасли российские воины, да еще отдали своего БТРа.

В российском Белгороде Дед Мороз приехал на новогоднюю елку на БТР.

Об этом сообщают российские оппозиционные СМИ.

Так, ввидео с "праздничных мероприятий" опубликовало издание "Мир Белогорья". Как сказал так называемый Дед Мороз, в лесу "у него застряли сани". А "на лужайке он увидел бойцов, и те спасли его и выделили ему БТР".

Напомним, заслуженный артист России и депутат Госдумы РФ Денис Майданов совместно с компанией "Парк Патриот Медиа" выпустил клип на песню "Сарматушка". Как известно, ядерная ракета "Сармат" считается главной военной мощью РФ, применением которой она пытается пугать весь мир.

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