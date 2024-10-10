В Щецине пьяные пассажиры-поляки избили украинского таксиста (видео)

В польском городе Щецин пассажиры-поляки избили таксиста из Украины.

Видео нападения обнародовал телеграмм-канал "Честный из Ивано-Франковска" 8 октября.

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Само нападение произошло 7 октября около 10 утра. На кадрах видеорегистратора видно, как из автомобиля сначала выходит женщина. Двое мужчин остались в машине и начинают на повышенных тонах общаться с водителем, а затем один из них начал избивать украинца по лицу. Также он обзывал водителя "украинской шматой" (проституткой — Ред.).

"Почему ты не на войне в Украине"

По информации издания "Антикор", водителя зовут Владислав. Он приехал на вызов в машину сели три пассажира. Во время поездки один из них попытался якобы извлечь наушник из уха водителя, а девушка захотела закурить в салоне.

Когда Влад довез их до места назначения, пассажиры потребовали продлить поездку бесплатно. На отказ водителя они на него напали. После избиения украинцу помогли прохожие, вызвавшие полицию. Нападавших задержали через 15 минут, а водителя осмотрели медики.

Владислав также рассказал, что во время осмотра врач скорой помощи задал ему вопрос: "Почему вы не в Украине и не сражаетесь на войне?"

Что говорят в польской полиции

Как передает польское издание GS.24.pl, полицейские задержали 46-летнего нападающего.

"Инцидент произошел, когда таксист перевозил пассажиров, среди которых был агрессивный 46-летний мужчина. Как установили полицейские, мужчина, в крови которого было больше промилле алкоголя, сначала обижал водителя из-за его национальной принадлежности, а затем физически напал на него, нанеся несколько ударов по лицу. На место сразу был направлен патруль полиции, который установил, что после инцидента злоумышленники сели в другое такси. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых, остановили транспортное средство и задержали", – информирует полиция.

Мужчине уже предъявлено обвинение, расследование ведется под наблюдением прокуратуры. Злоумышленник помещен под надзор полиции, ему также запрещено приближаться к потерпевшей стороне и контактировать со свидетелями происшествия.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку – без матери осталось трое детей.

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