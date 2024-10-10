У Щецині п'яні пасажири-поляки побили українського таксиста (відео)

В польському місті Щецин пасажири-поляки побили таксиста з України.

Відео нападу оприлюднив телеграм-канал "Чесний з Івано-Франківська" 8 жовтня.

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Сам напад стався 7 жовтня близько 10 ранку. На кадрах відеореєстратора видно, як з автівки спочатку виходить жінка. Двоє чоловіків залишилися в машині і почали на підвищених тонах спілкуватися з водієм, а потім один з них почав бити українця по обличчю. Також він обзивав водія "українською шматою" (повією – Ред.).

"Чому ти не на війні в Україні"

За інформацією видання "Антикор", водія звати Владислав. Він приїхав на виклик, до машини сіли троє пасажирів. Під час поїздки один з них начебто спробував витягнути навушник з вуха водія, а дівчина захотіла закурити в салоні.

Коли Влад довіз їх до місця призначення, пасажири вимагали продовжити поїздку безкоштовно. У відповідь на відмову водія вони на нього напали. Після побиття українцеві допомогли перехожі, які викликали поліцію. Нападників затримали через 15 хвилин, а водія оглянули медики.

Владислав також розповів, що під час огляду лікар швидкої допомоги запитав його: "Чому ви не в Україні і не воюєте на війні?".

Що кажуть у польській поліції

Як передає польське видання GS.24.pl, поліцейські затримали 46-річного нападника.

"Інцидент стався, коли таксист перевозив пасажирів, серед яких був агресивний 46-річний чоловік. Як встановили поліцейські, чоловік, у крові якого було більше проміле алкоголю, спочатку ображав водія через його національну приналежність, а потім фізично напав на нього, завдавши кількох ударів по обличчю. На місце одразу був направлений патруль поліції, який встановив, що після інциденту зловмисники сіли до іншого таксі. Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваних, зупинили транспортний засіб і затримали їх", – інформує поліція.

Чоловікові вже висунуто звинувачення, розслідування ведеться під наглядом прокуратури. Зловмисника помістили під нагляд поліції, йому також заборонено наближатися до потерпілої сторони та контактувати зі свідками події.

Раніше повідомлялося, що в Польщі жорстоко вбили 38-річну українку – без матері залишилося троє дітей.

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