Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов

В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов

В Швеции раздался взрыв на заводе / Фото: pixabay.com

Обошлось без жертв.

В шведском городе Карлсборге произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. В результате инцидента один человек получил серьезные ранения, он был доставлен в больницу.

Об этом сообщает SVT.

Пока не сообщается, насколько мощным был взрыв и что стало его причиной. Инцидент классифицируется как несчастный случай на производстве.

По данным СМИ, завод производит малокалиберные боеприпасы для штурмовых винтовок и другого легкого оружия, в том числе бронебойные и бессвинцовые боеприпасы.

Напомним, в результате мощного лесного пожара, бушующего в Свердловской области России, вспыхнули склады с порохом в поселке Первомайском. Население готовится к эвакуации.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1375
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация