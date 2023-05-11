В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов

В шведском городе Карлсборге произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. В результате инцидента один человек получил серьезные ранения, он был доставлен в больницу.

Об этом сообщает SVT.

Пока не сообщается, насколько мощным был взрыв и что стало его причиной. Инцидент классифицируется как несчастный случай на производстве.

По данным СМИ, завод производит малокалиберные боеприпасы для штурмовых винтовок и другого легкого оружия, в том числе бронебойные и бессвинцовые боеприпасы.

Напомним, в результате мощного лесного пожара, бушующего в Свердловской области России, вспыхнули склады с порохом в поселке Первомайском. Население готовится к эвакуации.

Читайте также: