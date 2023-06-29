В Словакии судят бывшего президента: в чем его обвиняют

Главу государства подозревают в незаконном возмещении налога в размере 155 тысяч евро.

В четверг, 29 июня, начался судебный процесс над бывшим президентом Словакии Андреем Киском. Бывший глава государства вместе с исполнительным директором компании KTAG обвиняется в налоговом мошенничестве.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Согласно материалам дела Киска финансировал свою предвыборную кампанию за счет компании KTAG, а затем незаконно получил возврат НДС на понесенные расходы на сумму в размере 155 тысяч евро.

Обвинительный акт был подан прокурором Пряшевской региональной прокуратуры в апреле 2022 года. Слушание проходит в суде города Попрад.

Материалы судебного дела насчитывают около 6 тысяч страниц. 29-30 июня суд заслушает подсудимых, а также зачитает показания десятков свидетелей и документальные доказательства.

Этим летом состоится еще одно основное слушание, его дата зависит от присутствия сторон.

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Бывший президент не считает себя виновным и называет дело "политическим". Киска заявил, что рад тому, что сможет рассказать в суде, как все происходило, и верит, что справедливость восторжествует.

Андрей Киска был президентом Словакии в 2014-19 годах. В 2020 году он ушел из политики из-за проблем со здоровьем.

Напомним, действующая президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что подаст в суд на лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

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