В США нашли гнездо с радиацией в 10 раз выше нормы: подробности

Осиное гнездо / © Pixabay

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На ядерном объекте Саванна-Ривер в штате Южная Каролина, США рабочие, осуществляющие регулярный мониторинг радиации, обнаружили на столбе осиное гнездо с аномально высоким уровнем облучения.

Об этом сообщает CNN.

По официальной информации, уровень радиации в гнезде превышал допустимую федеральную норму в 10 раз. Ос в нем не было обнаружено. Гнездо сразу обработали инсектицидом, сняли и утилизировали как радиоактивные отходы.

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Причина появления такого уровня радиоактивности пока неизвестна. Власти заявляют, что утечки из резервуаров с жидкими ядерными отходами не зафиксированы. Вероятно, гнездо стало радиоактивным из-за остаточного загрязнения местности, ранее использовавшейся для активной переработки ядерных материалов.

Независимая наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет неполный. В частности, не указано, как именно гнездо приобрело такой уровень загрязнения, с каким именно материалом могли контактировать осы, и есть ли риск наличия еще одного радиоактивного гнезда в случае скрытой утечки.

«Я взбешен тем, что нам не сообщили, откуда взялись радиоактивные отходы и есть ли какая-то утечка из емкостей, о которой общественность должна знать», — заявил исполнительный директор группы Том Клементс.

По словам экспертов, даже тип материала, из которого построено гнездо — древесина или грязь — может указать на источник заражения. В настоящее время все обстоятельства инцидента тщательно расследуют.

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Напомним, даже локальный ядерный конфликт может серьезно ударить по аграрному сектору планеты, а в случае масштабной войны последствия могут быть катастрофическими. По результатам нового исследования, проведенного метеорологом Юнином Ши, ядерная война может привести к падению глобального урожая кукурузы на 87%. В более умеренных сценариях снижение составит не менее 7%.

Модель включала в себя шесть потенциальных вариантов развития ядерного конфликта и анализ более 38 тысяч точек выращивания кукурузы в мире. В каждом случае прогнозируется наступление ядерной зимы — явления, когда дым и сажа от масштабных пожаров затянут атмосферу, вызвав резкое снижение температуры. Такой климатический эффект может длиться годами и полностью уничтожить способность почвы поддерживать выращивание культур.

Это исследование еще раз подчеркивает: ядерная угроза не ограничивается политической или военной сферой, она несет глобальные риски для продовольственной безопасности и выживания человечества.