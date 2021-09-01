В США разбился военный вертолет МВД: пять человек ищут в море

В США разбился военный вертолет МВД: пять человек ищут в море

Один член экипажа спасен.

У побережья американского города Сан-Диего разбился военный вертолет МВД Соединенных Штатов.

Об этом сообщает издание FOX 5 San Diego.

Одного члена экипажа удалось спасти. Впрочем, пятеро пропали без вести.

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Инцидент произошел во вторник около 16:30 по местному времени и время "выполнения плановых полетов". Вертолет типа MH-60S упал в море в 110 км от берега.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства аварии. По словам экс-майора ВВС Гленна Игнацио, вертолет имеет "исключительные показатели безопасности". "Основной корпус Blackhawk, из которого он построен, — это тот самый самолет, который используется в ВВС, армии и, во многих военных во всем мире. Это очень безопасный самолет", — сказал Игнацио.

На предполагаемом месте падения вертолета ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены силы и средства Береговой охраны и ВМС США, сообщило командование Тихоокеанского флота.

Как сообщалось, 15 июля, американский вертолет Black Hawk, который участвовал в тренировочном полете ко Дню авиации в столице Румынии, совершил экстренную посадку прямо на проезжей части улицы, сбив при этом опоры линии электропередачи.

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