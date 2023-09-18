В США упал истребитель F-35 и его не могут найти

Самолет, созданный по стелс-технологиям, скорее всего, разбился после того, как пилот по неизвестным причинам катапультировался.

В США ищут истребитель -невидимку F-35 после того, как он упал, а пилот катапультировался.

Об этом сообщает Washington post.

"Так называемая невидимость F-35 – это одна из главных особенностей истребителя и обычно является плюсом для армии США... пока не потеря одного из них", — пишет издание

пилот усовершенствованного реактивного самолета F-35B Lightning II катапультировался и находится в стабильном состоянии, сообщили на базе. Но спасатели не знают, где очутился самолет.

Транспондер самолета, обычно помогающего определить его местонахождение, не работал "по какой-то причине, которую еще не удалось определили", сказал спикер объединенной базы Чарльстон Джереми Хаггинс.

"Вот почему мы обратились с просьбой о помощи", – пояснил он.

В обращении, опубликованном в социальных сетях, администрация авиабазы в Чарльстоне попросила общественность связаться с ней, если у кого-то есть информация о местонахождении самолета после "аварии".

По словам Хаггинса, исходя из последнего известного месторасположения самолета, поиски сосредоточены у озера Молтри, глубина которого составляет 22,8 метра в самой глубокой точке и более 22 км в длину в самой широкой.

Самолеты также являются одними из самых дорогих в мире. Однако пока неясно, сколько стоил самолет, потерпевший крушение в воскресенье.

Напомним, РФ для запуска "Кинжалов" будет использовать усовершенствованные МиГ-31И, которые бьют точно по установленным координатам, считают эксперты Defense Express.

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