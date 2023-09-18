У США впав винищувач F-35 і його не можуть знайти

Літак, створений за стелс-технологіями, швидше за все розбився після того, як пілот з невідомих причин катапультувався.

У США шукають винищувач-невидимку F-35 після того, як він впав, а пілот катапультувався.

Про це повідомляє Washington post.

"Так звана невидимість F-35 - це одна з головних особливостей винищувача і зазвичай є плюсом для армії США... поки не втрата одного з них", - пише видання

пілот удосконаленого реактивного літака F-35B Lightning II катапультувався та перебуває у стабільному стані, повідомили на базі. Але рятувальники не знають, де опинився літак.

Транспондер літака, який зазвичай допомагає визначити його місцезнаходження, не працював "з якоїсь причини, яку ще не вдалося визначили", сказав речник об’єднаної бази Чарльстон Джеремі Хаггінс.

"Ось чому ми звернулися з проханням про допомогу", - пояснив він.

У зверненні, опублікованому в соціальних мережах, адміністрація авіабази в Чарльстоні попросила громадськість зв’язатися з нею, якщо хтось має інформацію про місцезнаходження літака після "аварії".

За словами Хаггінса, виходячи з останнього відомого місця розташування літака, пошуки зосереджені біля озера Молтрі, глибина якого становить 22,8 метра в найглибшій точці і більше 22 км у довжину в найширшій.

Літаки також є одними з найдорожчих у світі. Однак, поки неясно, скільки коштував літак, який зазнав аварії в неділю.

Нагадаємо, РФ для запуску "Кинджалів" буде використовувати вдосконалені МіГ-31І, які б'ють точно по встановленим координатам, вважають експерти Defense Express.

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