В США женщина зарезала бойфренда мечом и объяснила свой поступок

Американка заявила, что в теле ее бойфренда жили "несколько существ", так что она "освободила его" с помощью меча.

В американском штате Миссури 32-летнюю жительницу округа Кейп-Джирардо обвинили в убийстве своего бойфренда мечом в Сочельник 24 декабря.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что подозреваемая Бриттани Уилсон нанесла 34-летнему Харрисону Стивену Фостеру несколько ударов острым предметом, а затем сама позвонила в полицию.

Когда правоохранители прибыли на место преступления, женщина в окровавленной одежде и с мечом в руках лежала во дворе дома, в котором она проживала вместе с погибшим. Тело ее бойфренда со свежими ранениями было обнаружено в помещении.

Уилсон позже рассказала полицейским, что в день инцидента вместе с Фостером употребляла метамфетамин. Она также утверждала, что в теле ее парня "жили еще несколько существ", поэтому она "освобождала его", когда наносила ранения мечом.

Американку задержали. В воскресенье, 26 декабря, ей было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

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